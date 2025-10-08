10.9 C
Prizren
Artan Abrashi: ‘Bazhdarhane’ do të zhvillohet me plan konkret dhe respekt për historinë

By admin

Kandidati për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, gjatë një takimi me biznese dhe qytetarë në lagjen Bazhdarhane, shpalosi planin për zhvillimin e kësaj zone historike.

Ai theksoi se programi i tij parashikon infrastrukturë moderne, mbështetje për bizneset lokale dhe më shumë gjallëri qytetare, duke ruajtur shpirtin dhe karakterin unik të lagjes.

“Bazhdarhane ka vlerë të madhe historike dhe kulturore – ne do ta zhvillojmë me kujdes e përkushtim,” u shpreh Abrashi.

Shaqir Totaj: Në mandatin e dytë do ta gëzojmë teleferikun për në Kala të Prizrenit
Vjollca Nikollbibaj Kuzhnini organizoi sesion vedisues për Tetorin Roz në Velezhë

Policia sekuestron shtatë motoçikleta në afërsi të shkollave në Prizren

Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren ka njoftuar se në kuadër të zbatimit të planit operativ “Siguria në shkolla”, ka intensifikuar aktivitetet parandaluese që...
Florian Haxha nuk grumbullohet me Kombëtaren e Kosovës

Mesfushori i djathtë i skuadrës polake, Motor Lublin, Florian Haxha nuk do të jetë pjesë e grumbullimit të Kombëtares së Kosovës për dy ndeshjet...

Latifi diskuton me drejtorët për dinamikën e punëve komunale

Përurimi i rrugës Gorozhup – Pogaj, Kurti: Një hap i vogël për një lidhje të madhe mes Kosovës dhe Shqipërisë

Mallra të padeklaruara kapen në Vërmicë – Dogana ndalon automjet me suplemente ushqimore

Zafir Berisha në Romajë: Do ta lidhim Hasin me Anadrinin

Prizren: I dehuri sulmon policët, njëri lëndohet

Samir Selmani: Do të angazhohem për rikthimin e logos së Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Artan Abrashi: Hoça e Qytetit dhe Vërrini për ndryshimin më 12 tetor

Nesër inaugurohet rruga ndërkufitare Kosovë-Shqipëri

Bastiset banesa e 21-vjeçarit që e plagosi 44-vjeçarin në Suharekë, policia ende në kërkim të tij

Krasniqi: Me Edon Canën, për një Rahovec që ecë përpara

Zafir Berisha: Vërrini është zemra kombëtare e Prizrenit

Derbi i madh në Suharekë

Komuna e Prizrenit hap thirrjen për subvencionim të qumështit, deleve dhe dhive

Lahutari shqiptar përballë studiuesit të Harvardit – Salih Uglla (Uglanini) në koleksionin e Millman Parry-t

