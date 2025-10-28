7 C
Artan Abrashi dhe AAK-ja nënshkruajnë marrëveshje koalicioni për qeverisjen lokale në Prizren

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka nënshkruar sot një marrëveshje koalicioni me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), për bashkëqeverisje në nivelin lokal të këtij qyteti.

Lajmi është bërë i ditur nga kryetari i degës së AAK-së në Prizren, Besnik Krasniqi. Ai tregoi  se vendimi është marrë në përputhje me Statutin e partisë dhe pas miratimit nga Kryesia e Degës.

Artan Abrashi është në balotazh me kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës, Shaqir Totaj./PrizrenPress.com/

“Sot kemi nënshkruar marrëveshje të koalicionit qeverisës me z. Artan Abrashi, kandidat nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje”, njofton Krasniqi.

Sipas tij, Aleanca në Prizren mbetet e përkushtuar ndaj qytetarëve dhe synon të kontribuojë në ndërtimin e një Prizreni më të drejtë, të zhvilluar dhe të bashkuar.

“Ne zotëhemi se do të përfaqësojmë me dinjitet interesat e qytetarëve tanë në çdo nivel të qeverisjes lokale dhe se do të punojmë me përkushtim për një Prizren të drejtë, të zhvilluar dhe të bashkuar”.

