Fokus

Artan Abrashi: Hoça e Qytetit dhe Vërrini për ndryshimin më 12 tetor

By admin

Kandidati për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka deklaruar se Hoça e Qytetit, si edhe i gjithë Vërrini, do të jetë në anën e fitores së ndryshimit në zgjedhjet e 12 tetorit.

Ai u shpreh se, bashkë me qytetarët, do ta realizojnë ndryshimin që Prizreni e meriton.

Abrashi falënderoi qytetarët për mbështetjen dhe besimin e vazhdueshëm.

Rexhepi: Besoj se PDK-ja dhe Vetëvendosja do të shkojnë në balotazh në Prizren
AAK kërkon edhe një mandat për Bali Muharremajn në Suharekë

