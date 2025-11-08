11.3 C
Lajme

Artan Abrashi takon përfaqësuesit e tarikatit Melami në Prizren

By admin

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka zhvilluar sot një takim me përfaqësuesit e tarikatit Melami në teqen e tyre në Prizren.
Ai ka thënë se gjatë takimit është biseduar për vlerat shpirtërore, trashëgiminë kulturore dhe rolin e besimit në forcimin e harmonisë e bashkëjetesës në qytet.
“Sot pata kënaqësinë të takoj përfaqësuesit e tarikatit Melami në teqen e tyre në Prizren. Biseduam për vlerat shpirtërore, trashëgiminë kulturore dhe rolin që besimi ka në forcimin e harmonisë e bashkëjetesës në qytetin tonë. Faleminderit për mikpritjen dhe përkushtimin tuaj ndaj paqes dhe mirëkuptimit mes njerëzve”, ka shtuar  Abrashi./PrizrenPress.com/

