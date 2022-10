Asfaltohet shtresa e dytë e rrugës ‘Kosova’ në Prizren

Komuna e Prizrenit ka bërë me dije se sot është bërë shtrimi i shtresës së dytë me asfalt i rrugës “Kosova” dhe rrugëve përcjellëse në lagjen “Ralin” që janë rrugë të qarkulluara dhe lidhin disa pjesë të Prizrenit me qendrën e qytetit.

“Në kuadër të projektit “Rehabilitimi dhe ndërtimi i rrugëve me asfalt në Komunën e Prizrenit”, sot u bë shtrimi i shtresës së dytë me asfalt i rrugës “Kosova” dhe rrugëve përcjellëse në Lagjen “Ralin” që janë rrugë të qarkulluara dhe lidhin disa pjesë të Prizrenit me qendrën e qytetit. Po punohet në mënyrë efikase që projekti të përfundojë sa më shpejtë, pasi, këto projekte janë të një rëndësie të veçantë për rregullimin e infrastrukturës për banorët e zonës dhe e lehtësojnë jetën e tyre”, thuhet në njoftim./ PrizrenPress.com