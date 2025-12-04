8.2 C
Prizren
E premte, 5 Dhjetor, 2025
Astrit Temaj bëhet kuvendar në Kuvendin Komunal të Prizrenit

By admin

Astrit Temaj nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) do të jetë anëtari më i ri i Kuvendit Komunal të Prizrenit.

Vendimi vjen pas dorëheqjes së ish-kandidatit të LDK-së për kryetar të Prizrenit, Driton Selmanaj, i cili ka hequr dorë nga ulësja e tij në kuvend.

Në vend të tij, mandatin e kuvendarit do ta marrë Astrit Temaj, duke vazhduar përfaqësimin e LDK-së në këtë organ.

Bashkimi ndalet në Gjakovë, pëson humbjen e parë të sezonit nga Vëllaznimi
Para të dyshuara si të falsifikuara deponohen në ProCredit Bank të Prizrenit

