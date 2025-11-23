6.7 C
Prizren
E diel, 23 Nëntor, 2025
Fshehu drogën në trup, kapet një i dyshuar në pikën kufitare të Vërmicës

By admin

Një person është ndaluar mbrëmjen e 22 nëntorit 2025 në Pikën e Kontrollit Kufitar në Vërmicë, pasi dyshohet se kishte fshehur substancë narkotike në trup.

Sipas Policisë së Kosovës, rasti është zbuluar rreth orës 21:00 gjatë një kontrolli rutinor. Tek i dyshuari, me inicialet R. S., zyrtarët policorë kanë gjetur në organet gjenitale një sasi të marihuanës me peshë 10.43 gram.

Personi është shoqëruar në stacion policor dhe është intervistuar në prani të avokatit mbrojtës. Pas konsultimit me prokurorin kujdestar nga Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti për Krime të Përgjithshme, është vendosur që i dyshuari të mbahet në ndalim për 48 orë.

Hetimet po vazhdojnë nga Njësia për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë (DHTN) në Prizren, ndërsa institucionet përkatëse po ndërmarrin veprimet procedurale të nevojshme.

