Avantazhi i Donald Trump, një problem i madh për republikanët

nga Geoff Duncan

Nuk ka asnjë mënyrë tjetër për ta ndryshuar: Donald Trump është kryesuesi i qartë i republikanëve në Shtëpinë e Bardhë për vitin 2024. Rizgjedhja e tij nuk është jashtë diskutimit, duke pasur parasysh shfaqjen e tmerrshme të presidentit Joe Biden, në sondazhet e fundit të opinionit.

Bota politike u trondit nga sondazhi i fundit i Washington Post/ABC News, duke e lidhur vlerësimin e miratimit të Biden në 36%, një pikë e re e ulët për presidencën e tij. Vetëm 32% e të anketuarve besojnë se presidenti aktual 80-vjeçar ka “mprehtësinë mendore” për një mandat të dytë.

Edhe sondazhet që nuk kanë qenë aq të tmerrshme për Biden, si Sondazhi i CNN, treguan miratimin mesatar të tij në 40%, me 55% që nuk e miratuan. Në të njëjtën kohë, Trump gëzon një epërsi prej gati 30 pikësh për nominimin presidencial republikan në vitin 2024, sipas mesatares Real Clear Politics.

E megjithatë, dy gjëra mund të jenë të vërteta njëherësh: Okupatori aktual i Shtëpisë së Bardhë mund të jetë i pjekur për zgjedhje, edhe pse sfiduesi i tij më i mundshëm republikan – një ish-president i akuzuar dy herë – mund të jetë i papërshtatshëm për të udhëhequr sërish vendin. Kjo është veçanërisht e vërtetë për një që sapo është gjetur ligjërisht përgjegjës për abuzim seksual dhe shpifje.

Rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2022 dëshmuan se Partia Republikane nuk mund të mbështetet thjesht në dobësitë e Bidenit duke injoruar ato të Trump. Platforma jonë duhet të shtrihet përtej personalitetit të ish-presidentit dhe duhet të fokusohet në çështjet reale me të cilat përballet ky vend. Është një realitet fatkeq që shumë konservatorë – përfshirë edhe mua – mund të mos e pëlqejnë, por duhet ta pranojnë.

Në këtë sfond, ish-presidenti shkon në New Hampshire për një bashki të kohës kryesore në CNN në orën 20:00 të mërkurën në Kolegjin St. Anselm. Është paraqitja e dytë e Trump në po aq javë në New Hampshire, shteti që ndezi ndeshjen në marshimin e tij drejt nominimit në 2016 pas një fitoreje prej 20 pikësh.

Për kolegët e mi republikanë që pyesin nëse kandidatura e Trump është një tren mallrash i pandalshëm, përgjigja ime është, nuk duhet të jetë. Por ata që shpërfillin gabimet e së kaluarës janë të dënuar t’i përsërisin ato.

Këtu janë tre mësime që duhen mbajtur parasysh.

Së pari, sipas fjalëve të ish-trajnerit të Boston Celtics, Rick Pitino, i pyetur për serinë e humbjeve të ekipit të tij, u shpreh “Larry Bird nuk po kalon nga ajo derë, tifozë”.

Duke e zbatuar këtë koncept në arenën politike, nuk është as Ronald Reagan – apo ndonjë prej ikonave të tjera konservatore të nderuara, të zhdukura prej kohësh. Shtrëngimi i pafund i duarve në kërkim të një kandidati të përsosur vetëm sa trimëron një kandidat kaos si Trump.

Ndërsa fusha e pretendentëve ngushtohet, ne duhet të shmangim një reduktim të tetë viteve më parë, kur 17 kandidatë e fituan atë për një pjesë gjithnjë e më të vogël të ‘byrekut elektoral’ – por kurrë nuk arritëm të shkurtojmë pjesën e votave të Trump.

Përveç ish-presidentit, janë tre pretendentë të shpallur nga Partia Republikane për zgjedhjet 2024 dhe shumë republikanë të tjerë po e shohin garën. Por, ndërsa fusha nuk duhet të vendoset menjëherë, ajo nuk mund të mbetet në fluks përgjithmonë. Ata që zgjedhin të mos kandidojnë duhet të marrin alternativën më të mirë të mundshme, mundësisht para fundit të verës.

Shembulli i vendosur nga demokratët në zgjedhjet e fundit presidenciale është udhëzues: Duke njohur kërcënimin në rritje të socialistit të Vermontit, Bernie Sanders në vitin 2020, demokratët ranë në radhë pas Joe Biden-it, edhe pas humbjes së tij në zgjedhjet paraprake të New Hampshire. Rezultatet flasin vetë.

Mësimi i dytë është, ndjekni penalisht Trumpin nga krahu i tij i djathtë me një vlerësim të sinqertë ku ai është më i cenueshëm në çështjet konservatore.

Po, sjellja e tij rreth zgjedhjeve të vitit 2020 dhe trazirave të 6 janarit në Kapitolin e SHBA – të cilat vetëm javën e kaluar çuan në dënimin e katër anëtarëve të ”Proud Boys” për komplot kryengritës – do të shihet si skualifikim për shumë votues. Dhe ngatërresat e tij të shumta ligjore do të bëjnë padyshim që shumë votues të tjerë të pushojnë.

Megjithatë, ka një sërë çështjesh të tjera që tregojnë se Trump dështoi të ekzekutonte një axhendë politike konservatore kur ai kishte aftësinë për ta bërë këtë.

Borxhi kombëtar u rrit rreth 8 trilionë dollarë nën të ashtuquajturin president biznesmen. Meksika ende nuk e ka financuar murin dhe kufiri ynë jugor mbetet i hapur, duke nxitur krizën në rritje të opioideve dhe fentanilit.

Ndërkohë, rezultatet e testeve për studentët amerikanë po bien me ritme që nuk janë parë në dekada. Amerikanët mbeten me të drejtë të zemëruar me mbylljet e shkollave që zgjatën shumë – dhe duhet të kujtojnë se Trump ua transferoi shumë vendime të politikave publike figurave të pazgjedhura shëndetësore gjatë kalimit të pandemisë. Është e lehtë të kritikosh vendimet e Covid-it me përfitimin e prapavijës, por kjo nuk e shfajëson Trump.

Së fundi, do të bënim mirë të kujtonim forcën më të madhe të perceptuar të Trump: Ai e cilëson veten si një luftëtar. Megjithatë, për fat të keq, ish-presidenti ishte një luftëtar jo për familjet amerikane, por për interesat e tij personale dhe politike.

Konservatorët duan dikë që lufton për ta – dhe kush mund t’i fajësojë ata? Inflacioni është ende në 5%, dyfishi i normës së synuar. Në përgjigje të zbavitjes së shpenzimeve që filloi nën Trump dhe vazhdoi nën Biden, Kryetari i Rezervës Federale, Jerome Powell ka rritur normat e interesit 10 herë në 11 muaj, duke shkaktuar dhimbje të gjerë ekonomike tek amerikanët.

Në të njëjtën kohë, institucionet financiare po dështojnë çdo ditë, banka më e madhe e vendit sapo u rrit nën një blerje nga Biden. Powell deklaron se sistemi është “i shëndoshë dhe elastik” edhe me një shkëmb fiskal që po afrohet dhe liderët tanë marrin shkurtime për nxitësit më të mëdhenj të shpenzimeve jashtë tryezës.

Ky peizazh ekonomik është krijuar për një agjent ndryshimi që premton të ndryshojë status quo-në. Sfida e Trump megjithatë është se ai kishte shansin e tij. Ai e shpërtheu atë, dhe ai e di: Kjo është arsyeja pse ai po pengon orarin e debateve të ardhshme republikane.

Partia Republikane ka humbur tre zgjedhje radhazi me Trump si udhëheqësin e saj de fakto. I njëjti sondazh i Washington Post/ABC News që po reklamojnë republikanët për shkak të shifrave të tmerrshme të Bidenit, tregon se vetëm 33% e votuesve e quajnë Trumpin “të ndershëm dhe të besueshëm”.

Konservatorët duket se nuk janë gati për kthimin në Shtëpinë e Bardhë të një biznesmeni të dështuar, së shpejti 77-vjeçar, i cili po përballet me mundësinë e hetimeve të shumta ligjore.

Republikanët duhet të pastrojnë shtëpinë tonë – dhe do të duhen më shumë se shifra pa fund të miratimit nga presidenti aktual demokrat, për t’i bërë gjërat në rregull.

Shkruar nga Geoff Duncan, një kontribues politik i CNN dhe republikan, shërbeu si nënguvernator i Gjeorgjisë nga viti 2019 deri në 2023.

Përkthyer nga klankosova.tv