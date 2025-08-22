27.3 C
Prizren
E premte, 22 Gusht, 2025
Avdyli: Duhet të shkojmë në zgjedhje sa më shpejt

By admin

Haxhi Avdyli nga Lëvizja Vetëvendosje, pak para nisjes së seancës konstitutive, është deklaruara para mediave.

Ai akuzon ish-opozitën se nuk po duan të arrijnë funksionalizimin e institucioneve të Kosovës.

“Neve shprehim keqardhje për ta, sepse qytetari po e sheh se kush është bllokuese”, tha ai.

Avdyli shtoi se VV për pak do të mbajë mbledhje, ku dhe do të kuptohet emri propozues për kryetar të Kuvendit.

“Ne duhet të shkojmë në zgjedhe sa më shpejt”, shtoi tutje Abdyli.

Sulmoi fizikisht zyrtarët policorë, arrestohet i dyshuari në Prizren
Arrestohen dy persona në Prizren, sekuestrohen kokainë, marihuanë e para të gatshme

