Avdyli: Nuk do të jem kandidat i VV-së, s’e di nëse do të jem në ndonjë listë tjetër

Deputeti nga Grupi Parlamentar i LVV-së, Haxhi Avdyli, ka bërë të ditur se nuk do të jetë kandidat i kësaj partie, as i GUXO-s, në zgjedhjet e reja.

Duke folur për një takim të fundit me kryeministrin Albin Kurti, Avdyli tha se mes tyre ka pasur vetëm një përshëndetje.

“Me zotin Kurti u përshëndeta në mënyrën më të mirë të mundshme, duke mos prishur urat, sepse në fund të fundit jemi njerëz. Mund të kemi mospajtime, unë mendoj që është bërë gabim, ai mendon që nuk është bërë gabim,” ka deklaruar Avdyli.

Ai theksoi se nuk do të jetë pjesë e listës së VV-së apo GUXO-s, ndërsa nuk e ka të qartë nëse do të garojë në ndonjë listë tjetër.

“E di që nuk do të jem kandidat i VV-së ose i GUXO-së. A do të jem në ndonjë listë tjetër nuk e di,” u shpreh ai, duke shtuar se do të preferonte t’i kthehej profesionit të tij.

Avdyli tha se vendi po shkon në zgjedhje për shkak të dështimit për zgjedhjen e presidentit dhe se qytetarët do të vendosin për këtë çështje.

Sipas tij, kandidatja e VV-së për presidente, Feride Rushiti duhet të jetë bartëse e listës së VV-së në këto zgjedhje, duke e lidhur kështu drejtpërdrejt garën zgjedhore me çështjen e presidentit.

“Por unë u përshëndeta në mënyrën më të mirë të mundshme duke mos prishur gjithmonë urat sepse tek e fundit jemi njerëz, mund të mos kemi një mospajtim në këtë rast unë mendoj që është bërë gabim ai po mendon që nuk është bërë gabim. E tash populli ka me vendos, shkuam në zgjedhje sepse nuk e zgjodhëm presidenten. Pyetja ka me qenë a e doni për presidente Vjosa Osmanin apo Feride Rushtin. Kështu ka me qenë pyetja në publik. Rushtin duhet me vendos me i pri listës së VV-së për president”, ka deklaruar Avdyli.

