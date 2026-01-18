1.7 C
Prizren
E diel, 18 Janar, 2026
type here...

Lajme

Avokati Besnik Berisha mbi dyshimet për vjedhje votash brenda partive: Hajnat në burg, rinumërim gjithandej

By admin

Avokati Besnik Berisha ka reaguar pas autorizimit nga Prokuroria në Prizren për hetime të vjedhjeve të votave brendapartiake, ku më së shumti rezulton të ketë pasur në Prizren. “Hajnat në burg, rinumërim gjithandej”, shkroi Berisha.

Kliko videon: https://www.facebook.com/reel/777865204588606

Postimi i plotë i avokatit Berisha:

Ku me gjete nje bankier qe ma shton shifren ne llogarine time bankare, “pa” e dite une, e pa “asnje” interes ai/ajo?! Mos thoni qe s’eshte e mundur… se te votat paska ndodhe fiks keshtu.

Votat po shtohen me qindra e mijera, e kandidati del i qete: “Eshte bere pa dijenine time.” Krejt paskan perfitu “pa dijeni”, “pa e porosite”, “pa lidhje”, “rastesisht”. Nejse… kur vjen puna me dhënë llogari, aty s’ka më “pa dijeni”. Hajnat ne burg, rinumerim gjithandej!

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Dënime deri në 5 vjet burgim për ata që prekin vullnetin qytetar

Më Shumë

Lajme

Ndahet nga jeta zyrtari i Gjykatës Themelore në Prizren

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur dje në Prizren, ku është ndarë nga jeta një zyrtar i Gjykatës Themelore, mëson Gazeta Sinjali. Viktima është Trimor...
Kulture

Ismet Peja dhe Porta e Sazanit

Refki Reshitaj Në vitet 1978–1980, Shoqëria Kulturo-Artistike “Jehona” e Suharekës, ku unë isha udhëheqës artistik, u radhit ndër ansamblet më të mira në Kosovë. Krahas...

“Dallaveret” me votat e kandidatëve: Kërkohet rinumërim i plotë i votave dhe nxjerrjen e përgjegjësve para drejtësisë

Kryetari Latifi takon drejtorët e shkollave në Rahovec, diskutohet për procesin mësimor

Totaj priti drejtuesit e KBI-së në Prizren, rikonfirmohet bashkëpunimi institucional

Përkujtohet Prof. Dr.Sabahajdin Cena

Akademia e Filmit Evropian përkujton Enver Petrovcin në ceremoninë EFA në Berlin

Parashikimi i motit për javën e ardhshme-Ja kur pritet të ketë reshje bore

Totaj konfirmon pranimin e propozimeve të LDK-së për drejtorë të Ekzekutivit në Prizren

Dënime deri në 5 vjet burgim për ata që prekin vullnetin qytetar

Krusha e Madhe, plagë e hapur e gjenocidit

Përfundon afati kalimtar te meshkujt

Vrasje në tentativë, arrestohet një person në Prizren

Doli nga shtypi libri i profesorit Musa Sabedini, “Gazetaria Hulumtuese: Misioni, rreziqet, etika dhe sfidat profesionale”

Mbi 300 kërkesa për dëmet nga vërshimet në Komunën e Rahovecit

Rrëshqitje gurësh dhe dheu bllokon aksin rrugor Krushevë–Restelicë në Dragash

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne