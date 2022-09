Baleti i Kosovës në dy pulla postare

Filatelia e Postës së Kosovës nga sot emetoi dy pulla postare nga emisioni i radhës “50 vjetori i Baletit”, për nder të gjysmëshekullit të themelimit dhe veprimit të Baletit të Kosovës, nga viti 1972.

Balerinët e gjeneratës së parë janë arsimuar në Shkollën e Mesme të Baletit në Shkup, ndërsa pas përfundimit të suksesshëm, shumica e tyre u kthyen në Prishtinë, në kuadër të Teatrit të Kosovës, duke themeluar baletin kosovar nën drejtimin e Abdurrahman Nokshiqit.

Ansambli i Parë i Baletit të Kosovës, arriti të nxirrte në skenë shfaqje mjaft të mëdha nga kompozitorë të huaj e shqiptarë, që me paraqitjet e tyre barazoheshin me balerinët e vendeve të ndryshme, derisa regjimi ish jugosllav i dëboi me dhunë nga Teatri balerinët kosovarë në vitin 1991.

Gjenerata e Re e Baletit të Kosovës, u rithemeluar pas çlirimit të Kosovës në vitin 2001, nga balerini Ahmet Brahimaj, i cili me ndihmën e disa kolegëve të tij formoi Shkollën e Mesme të Baletit, në kuadër të Shkollës së muzikës “Prenk Jakova”, në Prishtinë.

Filatelia e Postës së Kosovës, vlerëson dhe nderon kontributin e balerinëve kosovarë në këtë vit jubilar.

Përmes imazhit të këtyre dy pullave postare, do të shpalosen dhe promovohen nëpër botë vlerat kulturore dhe artistike të Republikës së Kosovës.