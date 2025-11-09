13.9 C
Prizren
E diel, 9 Nëntor, 2025
Lajme

Bali Muharremaj fiton sërish Suharekën

By admin

Exit-poll-i i publikuar nga T7 për garën për kryetar të Suharekës.

Bali Muharremaj nga AAK ka marrë 57.1% të votave.

Kurse, kandidati nga LDK, Ardian Shala ka marrë 42.9%.

Rezultatet e UBO Consulting – Totaj fiton edhe një mandat në Prizren
Muharremaj telefonon Lladrovcin, i thotë “lujta o Ramiz”

Lajmet e Fundit

