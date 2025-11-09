13.9 C
Bali Muharremaj fiton sërish Suharekën

By admin

Exit-poll-i i publikuar nga T7 për garën për kryetar të Suharekës.

Bali Muharremaj nga AAK ka marrë 57.1% të votave.

Kurse, kandidati nga LDK, Ardian Shala ka marrë 42.9%.

Rezultatet e UBO Consulting – Totaj fiton edhe një mandat në Prizren

Artan Abrashi takon përfaqësuesit e tarikatit Melami në Prizren

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka zhvilluar sot një takim me përfaqësuesit e tarikatit Melami në teqen e tyre...
Kulture

Arsi Bako fiton edicionin e tretë të Festivalit të Këngës

Këngëtarja nga Tirana, Arsi Bako me këngën “Rreze zjarr” është fituesja e edicionit të tretë të Festivalit të Këngës në RTK. Kënga dhe interpretimi i...

