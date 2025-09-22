26.8 C
Bali Muharremaj: Fitorja nuk lind rastësisht, ndërtohet me besim dhe me zemër

By admin

Kandidati i AAK-së për Komunën e Suharekës, Bali Muharremaj, ka shpërndarë një mesazh motivues për qytetarët dhe përkrahësit e tij në prag të zgjedhjeve.

Në një postim në rrjetet sociale, Muharremaj ka theksuar se çdo fitore është rezultat i punës, besimit dhe bashkëpunimit të ndërsjellë.

“A e dini pse fitojmë? Sepse fitorja e ardhshme nuk lind rastësisht, ajo ndërtohet me besim dhe me zemër. Ia kemi dhënë fjalën njëri-tjetrit, me duar të bashkuara, pas çdo suksesi të punës, se nuk do ta tradhtojmë njëri-tjetrin në momente të caktuara,” ka shkruar ai.

Ai ka falënderuar të gjithë ata që, sipas tij, shpërndajnë shpresë dhe besim se bashkë me qytetarët do të realizohet edhe fitorja e radhës.

Demolohen hapësirat e Çerdhes së Fëmijëve në Dragash për herë të dytë
Bashkimi debuton në Evropë, përballet me Anwil Wloclawek në Prizren

Lajme

63 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik,...
Sport

Ballkani del me barazim nga Podujeva

Ballkani arriti të ndante pikët në një barazim 2-2 ndaj Llapit në ndeshjen e zhvilluar të dielën në Podujevë. Ndeshja nisi me një ritëm të...

Krasniqi e Totaj: Teleferiku për Prizrenin po vjen

Veselaj-Gutaj: Jo politikë me shkollën

Rahoveci 029 triumfon në Gjakovë, mposht Vëllaznimin

Nisma hap fushatën në Suharekë, premton frymë të re qeverisëse

Gentrit Halili rinovon me Ballkanin deri në vitin 2028

Çollaku: Gara në Prizren më specifike, pres balotazh

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, pritet në mënyrë madhështor në Gjonaj të Hasit

Koburja e Hodo Pashë Sokolit dhurohet në Muzeun e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, Linda Sokoli: Ndër të paktat sende që shpëtuan nga shtëpia

Moti për sot në Kosovë, temperaturat shkojnë deri në 31 gradë

Diell e vranësira sot, temperaturat arrijnë në 27°C

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Ndalohen mallra të padeklaruara në Vërmicë

Prizreni shënon fitoren e parë në Ligën e Parë

Policia mbajti ligjëratë për lëvizjen e sigurtë në rrugë për nxënësit e shkollës “Mushnikova” në Prizren

