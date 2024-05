Balje: Ne si grup multietnik do e votonim shpërndarjen e Kuvendit

Deputetja Duda Balje në një prononcim për “Debat Plus” ka thënë se nëse bëhet shpërndarja e Kuvendit do e votojë.

“Do e votoja shpërndarjen e Kuvendit, ne si grup multi etnik nëse është marrëveshje mes PDK dhe VV unë nuk kam pa arsye se na si komunitet me qenë kundër, nuk ka arsyetim,” ka thënë Balje.

Sipas saj ajo dhe partia do e votojnë shpërndarjen e kuvendit në momentin që duhet.

“Unë personalisht me partinë time kemi marrë vendim që në momentin që duhet me votu unë kam me votu.”

