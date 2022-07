Balje optimiste që Serbia një ditë do ta pranojë gjenocidin në Srebrenicë

“Kur je në gjendje për me pranu se diçka ka ndodh në këtë moment ti mundesh me gjet edhe fuqinë për me vazhdu ma tutje edhe me bë çdo gjë të nevojshme për me ndalu përsëritjen e gjësë së njëjtë”, ka thënë Balje në Edicionin Special të Klan Kosovës.

Balje është optimiste që Serbia do ta pranojë krimin e saj pavarësisht se sa e vërteta mund të vonohet.

“Unë mendoj se do të vijë dita kur ana që ka bërë gjenocid duhet me u ulë me Bosnën edhe me e pranu këtë sepse është shumë e rëndësishme me u pranu e vërteta”.

“E vërteta ndoshta vonohet por do të vijë dita kur shteti që ka bërë gjenocid duhet ta pranojë që ka bërë diçka shumë të keqe”.