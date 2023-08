Balje për performancën në DokuFest: Nuk e kuptova mesazhin, ishte ofenduese për femrën

Ajo u shpreh se DokuFesti gjithmonë e ka promovuar kulturën, por sipas saj, këtë vit ka qenë krejt ndryshe dhe një gjë e tillë e ka befasuar.

“Duhet pranuar se DokuFesti është një gjë shumë pozitive edhe për Prizrenin edhe për Kosovën. DokuFesti ka sjellë shumë turistë tek ne dhe ka bë marketingun e shtetit në një mënyrë shumë pozitive edhe krejt çfarë kanë bërë ata, kanë bërë për kulturën, për traditën e Kosovës, kanë folur për çdo gjë të mirë”, u shpreh Balje.

Ajo tha se performanca ka qenë me nota erotike dhe sipas saj, ka qenë ofenduese për gruan, përcjell Klankosova.tv.

“Këtë vit çka ka ndodhur edhe për mua ka qenë befasi e madhe, unë mendoj se ne nuk e kemi merituar këtë, as si qytet, as si qytetarë të Kosovës, ka qenë një performancë krejt me nota erotike, trupa të femrave nudo. Të them të drejtën nuk e kuptova mesazhin. Me gjithë respektin që e kam për femrat, unë mendoj që ka qenë mënyrë shumë ofenduese për femrën”, u shpreh tutje ajo.