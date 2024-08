Ballkani dhe Drita zbresin në fushë për ndeshjet e para të rrethit të tretë në Ligën e Konferencës

Ballkani dhe Drita do të zbresin në fushë ditën e sotme për të zhvilluar ndeshjet evropiane.

Dy skuadrat kosovare janë në rrethin e tretë të Ligës së Konferencës dhe qëllimi është të shkojnë në ‘Play-Off’.

Të parët që do të zbresin në fushë janë futbollistët e Dritës, ku me fillim nga ora 17:00 do të takohen me Audan në Letoni.

Gjilanasit synojnë që të marrin një rezultat pozitiv nga përballja e parë në mënyrë që të bëjnë një hap para për të kaluar në ‘Play-Off’.

Ndërkohë Ballkani në ndeshjen e parë do të luaj para tifozëve vendas ku përballë do ta ketë skuadrën irlandeze Larne.

Kampioni në fuqi i Kosovës kërkon fitore në ndeshjen e parë në mënyrë që të jetë në përparësi para duelit të kthimit.

Sfida mes Ballkanit dhe Larnes zhvillohet me fillim nga ora 20:00 në stadiumin ‘Fadil Vokrri’ në Prishtinë. /Telegrafi/

Marketing