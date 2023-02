Ballkani mposht Trepçën ’89, rikthehet në krye, fiton edhe Llapi

Ballkani ka arkëtuar edhe tri pikë të reja në garën për kreun e tabelës.

Kampionët në fuqi sot mundën në udhëtim Trepçën ’89, me rezultat 0-1, sfidë kjo e zhvilluar në kuadër të javës së 21-të elitës sonë në futboll.

Hero i Ballkanit ishte sërish sulmuesi Albion Rrahmani që shënoi me kokë në minutën e 88-të.

Ballkani me këto tri pikë vazhdon lidershipin me 47 pikë, tri pikë larg Dritës e cila është në vendin e dytë. Mitrovicasit kanë 22 pikë dhe renditën në vendin e shtatë.

Ndërkaq, në takimin tjetër të ditës së sotëm, Llapi ka shënuar fitore të madhe në ndeshjen kundër Dukagjinit.

Llapit i mjaftoi një gol për të triumfuar 0:1 kundër “Hithave” në stadiumin “18 Qershori” në Klinë. Festim Alidema realizoi golin e tre pikëve në minutën e 12-të të përballjes.

Llapi me këtë triumf është ngritur në pozitën e katërt me 29 pikë. Dukagjini është i gjashti me 25 pikë të grumbulluara.