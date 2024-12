Ballkani rikthehet te fitorja, mposht Llapin në Suharekë

Ballkani triumfoi 2-1 ndaj Llapit në ndeshjen e javës së 17-të të Superligës së Kosovës.

Bajram Jashanica shënoi nga penalltia në minutën e 33-të, ndërsa Inacio Da Silva dyfishoi epërsinë në të 66-ën. Llapi ngushtoi rezultatin me golin e Ardit Tahirit në minutën e 74-të, por nuk arriti të shmangë humbjen, përcjell PrizrenPress.

Me këtë fitore, Ballkani ngjitet në vendin e dytë me 30 pikë, ndërsa Llapi mbetet i teti me 17 pikë./PrizrenPress.com/