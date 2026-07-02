Sport

Ballkani rinovon kontratën me Bleart Tolajn

By admin

FC Ballkani ka zyrtarizuar rinovimin e kontratës me sulmuesin Bleart Tolaj, i cili do të vazhdojë të jetë pjesë e skuadrës edhe për dy vitet e ardhshme.

Klubi suharekas ka bërë të ditur se marrëveshja e re është rezultat i besimit të ndërsjellë dhe vlerësimit për kontributin e sulmuesit në fanellën portokalli e zi.

“Me përkushtimin, karakterin dhe cilësinë e tij në fushë, Blearti do të vazhdojë të jetë pjesë e rëndësishme e objektivave tona. Besimi i ndërsjellë vazhdon dhe rrugëtimi ynë së bashku sapo është zgjatur”, thuhet në njoftimin e klubit.

Me rinovimin e Tolajt, Ballkani siguron vazhdimësinë e një prej futbollistëve të rëndësishëm të skuadrës, teksa synon të ndërtojë një ekip konkurrues për sezonin e ri dhe sfidat në arenën evropiane./PrizrenPress.com/

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