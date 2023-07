Vesel Limaj nuk është më pjesë e skuadrës rumune Hermannstadt. Ai tashmë është futbollist i Ballkanit të Suharekës.

Ka qenë klubi rumun që e ka konfirmuar lëvizjen.

“Faleminderit Vesel Limaj! Mesfushori është shitur sot te KF Ballkani, kampion i Kosovës. Suksese në karrierë”, ka shkruar klubi rumun në llogarinë e vet në rrjetin social Facebook.

Limaj iu bashkua Hermannstadtit në vitin 2023, me të cilin klub bëri pesëmbëdhjetë paraqitje duke realizuar edhe një gol. Futbollisti nga Banja e Malishevës po me pasaportë gjermane paraprakisht ka luajtur me Tiranën, Kukësin e e Bylisin në Kategorinë Superiore të Shqipërisë.