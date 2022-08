Kampioni i Superligës së Kosovës, Ballkani, ua ka ndërprerë kontratat katër futbollistëve.

Kushtrim Gashi, Theophilus Solomon, Dilvio Hoffman dhe Arens Mateli nuk do të jenë më pjesë e këtij klubi.

“Me lojtarët e lartëcekur kemi ndërprerë kontratat me marrëveshje të dyanshme dhe me mirëkuptim . Ne si klub i falënderojmë për kontributin e dhënë duke i mbrojtur ngjyrat e klubit tonë. Me këtë rast i urojmë shëndet dhe suksese të mëtutjeshme në futboll”, njofton ekipi nga Suhareka.