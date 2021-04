Banorët e fshatit Gjonaj, telashe me rrugë

Mbi 100 familje të fshatit Gjonaj, po përballen me telashe që po iu shkakton rruga e dëmtuar, e banorët për një gjë të tillë po akuzojnë organet përkatëse komunale të Prizrenit për neglizhencë ndaj projekteve që ata po realizojnë.

Plaku Rushit Totaj, shprehet i mllefosur për gjendjen e rrugës, ku pasi janë ndaluar punimet në rregullimin e tërësishëm të rrugës, asfalti i vjetër ishte larguar për t’u zëvëndësuar me një të ri e që në fakt nuk ka ndodhur një gjë e tillë.

Edhe banorët tjerë të lagjes së epërme të fshatit Gjonaj, fajin kryesor për shqetësimin e tyre ia lënë organeve kompetente komunale, duke i kritikuar për neglizhencë në realizim të projekteve në dobi të komunitetit, dhe duke bërë thirrje për zgjidhje të problemit. Për këtë shqetësim të tyre, këta banorë pastaj me veturat e tyre ia mësynë objektit të administratës komunale të Prizrenit, ku ndodhet Drejtoria e Shërbimeve Publike.

Një grup prej disa banorëve të shoqëruar edhe nga përfaqësuesi i fshatit, Sadri Hodaj, kanë zhvilluar një takim me drejtorin e DSHP-së, Osman Krasniqi. Pas takimit, drejtori Krasniqi , tregoi arsyet e vonesave për ekzekutimin e punimeve në këtë rrugë, dhe tha se punimet e kontraktuara do të kryhen deri në fund këtij muaji. Ndryshe, këtë shqetësim të këtyre banorëve lidhur me këtë rrugë e kemi trajtuar me datë 30 janar të këtij viti, dhe shpresojmë se këtij shqetësimi të tyre do t’ i vie fundi dhe se rruga do të rregullohet, ashtu siç premtoi edhe drejtori i Shërbimeve Publike, Osman Krasniqi./TV Prizreni/