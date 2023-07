Barack Obama publikon listën e këngëve favorite të verës – pjesë e saj edhe Leonard Cohen, Nicki Minaj e Ice Spice

Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama ka ndarë edhe një herë listën e tij të shumëpritur të këngëve të verës, duke u dhënë entuziastëve të muzikës një paraqitje të shkurtër të këngëve të tij të preferuara për këtë sezon.

Lista e kuruar, të cilën Obama e postoi në llogarinë e tij në Twitter, përmban 41 këngë që përfshijnë zhanre të ndryshme, nga folklori, duke vazhduar me rep e deri tek ajo pop.

Ndër përzgjedhjet e spikatura që tërhoqën vëmendjen në rrjetet sociale janë “Princess Diana” nga Ice Spice dhe Nicki Minaj dhe “Not Strong Enough” nga Boygenius.

” I Only Have Eyes for 42 ” e Janelle Monae, gjithashtu u cilësua si “përzgjedhje e guximshme”, dhe artistja nuk ka hezituar të shpreh falënderimin e saj, teksa shkroi– “Barack e di se çfarë ka!”

Megjithatë, lista e Obamës nuk është e fokusuar vetëm në hitet bashkëkohore, e njëjta përfshin gjithashtu klasikë të përjetshëm si “(Sittin’ On) The Dock of the Bay” të Otis Redding dhe “Doctor Feelgood” të Aretha Franklin.

Për më tepër, një version live i “Dance Me to The End of Love” të Leonard Cohen shton një prekje nostalgjie në përzierje.

Ish-komandanti i përgjithshëm nuk e kufizoi veten në një zhanër apo epokë të vetme.

Ai shfaqi shijen e tij eklektike duke përfshirë këngë nga një gamë e gjerë artistësh. Rep artisti legjendar Nas u rendit në listë me këngën e tij ikonë “The World is Yours”, ndërsa “Just Breathe” e Pearl Jam dhe “The Devil I Know” e artistit të zhanrit country Ashley McBryde i shtuan diversitetin përzgjedhjes.

Përveç listës së luajtjes muzikore, Obama ndau gjithashtu listën e tij të leximit gjatë verës, duke ofruar rekomandime librash për ata që duan të zhyten në histori magjepsëse gjatë muajve të ngrohtë.

Tituj të tillë si “King: A Life” nga Jonathan Eig dhe “The Wager” nga David Grann ishin ndër librat e sugjeruar nga ish-Presidenti.

Përndryshe, lista vjetore e këngëve verore e Obamës është bërë një traditë e pritur me padurim nga të apasionuarit pas muzikës dhe fansat e tij.

Çdo vit, ai ndan një përzierje të këngëve të vjetra dhe të reja, duke ofruar një paraqitje të shkurtër në preferencat e tij personale muzikore dhe duke i prezantuar dëgjuesit me artistë që mund të mos i kishin zbuluar ndryshe.

Lista e këngëve të ish-Presidentit shërben si një testament për fuqinë e muzikës për të bashkuar njerëzit dhe për të ngjallur emocione.

Duke përfshirë një gamë të larmishme zhanresh dhe artistësh, Obama tregon vlerësimin e tij për gjuhën universale të muzikës dhe aftësinë e saj për të kapërcyer kufijtë.

Publikimi i listës së luajtjes së Obamës thekson gjithashtu ndikimin që ai vazhdon të ketë edhe pas largimit nga detyra.

Si një figurë e respektuar me një platformë të gjerë, miratimi i tij për disa këngë dhe artistë mund të rrisë ndjeshëm shikueshmërinë dhe popullaritetin e tyre.

Kjo njohje nga Obama mund të shihet si një vulë miratimi, duke i prezantuar këta muzikantë në një audiencë më të gjerë.

Për më tepër, lista vjetore e këngëve nga Obama, shërben si pasqyrim i personalitetit dhe interesave të tij përtej politikës – ai e humanizon atë, duke i kujtuar publikut se ai nuk është vetëm një ish-President, por edhe një individ me shije dhe pasione personale.

Reklamë

Bëhu me banesë në super lokacion, pranë qendrave tregtare Galeria Shopping Mall, dhe Abi Çarshia, Qëndra Mjeksis Urgjente 100m , Stacioni i Autobusëve 100m.

Mob: +383 44 128 112

Email: info@renelualtahiri.com

Web: www.renelualtahiri.com