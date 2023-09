Bashkëshorti i së ndjerës Leonora Shala kërkon drejtësi, i shkruan kryeprokurorit Kelmendi dhe ministres Haxhiu

Faton Shala, bashkëshorti i të ndjerës Leonora Shala nga Malisheva, e cila ka vdekur gjate marrjes së shërbimeve stomatologjike në Malishevë, është shprehur i shqetësuar me rastin që po zhvillohet në organet e drejtësisë.

Në letrën që i ka dërguar u.d. Kryeprokuror të Shtetit, Besim Kelmendi dhe Ministres së Drejtësisë, Albulena Haxhiu, ai ka treguar se të pandehurit Xhavit Karaxha po tentohet t`i ndryshohet masa e sigurisë.

“Prokuroria Themelore ne Gjakove po zhvillon hetimet ne kete rast i cili mban numrin PP/I.nr.91/2023 dhe tashme i pandehuri Xhavit Karaxha gjenden nen masen e paraburgimit te caktuar sipas vendimit te Gjykates Themelore ne Gjakove. Shqetesimi im ka te beje me faktin se si pala e pandehur ne kete rast Xhavit Karaxha edhe perkunder faktit qe ne deklarimin e tij te dhene ne polici shihet se nuk i ka dhene trajtimin e nevojshem per shpetimin e jetes se te njejtes, informatat tona qe posedojme tregojne qe ne çdo forme po tentohet fillimisht te zbatohet mase tjeter sigurie duke e liruar te njejtin nga paraburgimi, madje edhe kinse pretendohet ne arsye se ka probleme mendore dhe nuk mundet qe ta perballoj paraburgimin”, është thënë në letrën që e ka siguruar gazeta Nacionale.

Më tej, ai ka vlerësuar se trajtimi i duhur i kësaj çështje në mënyrë të drejtpërdrejte do te fuqizoj besimin tone ne institucionet tona

“Te nderuar, secili nga ju duhet te viheni ne poziten time si ish bashkeshort dhe prind, baba i kater femijeve te vegjel te mbetur pa nenen e tyre ne moshe te re, dhe ajo çka presim eshte zhvillimi i drejte dhe ligjor i kesaj çeshtje te rende, ashtu qe mbi kete baze ju lusim qe kete rast ta trajtoni me kujdes te veçante. Trajtimi i duhur i kesaj çeshtje penale ne menyre te drejteperdrejte do te fuqizoj besimin tone ne institucionet tona dhe reduktimin ne mase te madhe te rrezikut per vetgjyqesi te paleve te perfshira”, ka theksuar ai.

