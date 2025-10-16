Bashkimi debuton në grupet e FIBA Europe Cup

Bashkimi do të debutojë sonte ne grupet e FIBA Europe Cup.
Prizrenasit për herë të parë garojnë në grupet e kësaj gare shumë të rëndësishme evropiane, raporton PrizrenPress.
Nënkampioni i Kosovës është mysafir i Cibonës, takim që zhvillohet në Kroaci, edhe pse ishte e planifikuar të luhet në Prizren, megjithatë është zhvendosur në Kroaci, për shkak se palestra është e zënë me numërimin për Zgjedhjet Lokale në Kosovë.
Cibona është një skuadër e njohur ballkanike dhe evropiane, e nuk do të jetë sfidë aspak e lehtë për Portokallezinjtë, që synojnë përfaqësim sa më të mirë në këtë garë.
Në Grupin J bëjnë pjesë edhe Dijon e Pallacanestro Reggiana, ku në sfidën e së mërkurës fitoi skuadra italiane në Francë me rezultat 88:96.
Ndeshja Cibona-Bashkimi zhvillohet nga ora 18:30./PrizrenPress.com
