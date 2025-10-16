15.8 C
Prizren
E enjte, 16 Tetor, 2025
type here...

Sport

Bashkimi debuton në grupet e FIBA Europe Cup

By admin

Bashkimi do të debutojë sonte ne grupet e FIBA Europe Cup.

Prizrenasit për herë të parë garojnë në grupet e kësaj gare shumë të rëndësishme evropiane, raporton PrizrenPress.

Nënkampioni i Kosovës është mysafir i Cibonës, takim që zhvillohet në Kroaci, edhe pse ishte e planifikuar të luhet në Prizren, megjithatë është zhvendosur në Kroaci, për shkak se palestra është e zënë me numërimin për Zgjedhjet Lokale në Kosovë.

Cibona është një skuadër e njohur ballkanike dhe evropiane, e nuk do të jetë sfidë aspak e lehtë për Portokallezinjtë, që synojnë përfaqësim sa më të mirë në këtë garë.

Në Grupin J bëjnë pjesë edhe Dijon e Pallacanestro Reggiana, ku në sfidën e së mërkurës fitoi skuadra italiane në Francë me rezultat 88:96.

Ndeshja Cibona-Bashkimi zhvillohet nga ora 18:30./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Nait Hasani kërkon dorëheqjen e kryetarit të PDK-së

Më Shumë

Lajme

Institucionet e Suharekës bashkëpunojnë për parandalimin e dhunës në familje

Në Komunën e Suharekës u zhvillua takimi i tretë i Mekanizmit Kundër Dhunës në Familje për këtë vit, me qëllim forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional...
Fokus

Policia ndalon dy persona në Prizren – dyshohet se kishin bërë pazare me vota për 120 euro

Dy persona janë shoqëruar në polici pasi u kapen duke bërë pazar me vota në Prizren. Sipas njoftimit të policisë është tentuar të shitet...

Pse fiton kombëtarja e Shqipërisë

Punime në rrugën Kobaj–Grazhdanik për zëvendësimin e gypit të ujësjellësit

Numërrohen rreth 25% të votave në Suharekë, AAK 45.44%, LDK 32.54%

Viktima nga shpërthimi i bombolës së gazit në Dragash është një 13-vjeçare

Arrestohet i dyshuari për tentim vrasje në Suharekë

Vetëm 17.8 për qind votuan në njërën prej qendrave më të mëdha të votimit në Prizren

Ja me cilën parti pret bashkëpunim Shaqir Totaj në Prizren

Emilija Rexhepi: Do e votojmë qeverinë ‘’Kurti’’, por nuk e di a formohet

Prizren: Konfiskohet BMW XM me targa zvicerane, drejtuesi me 114 gjoba nën ndalesë

Voton Albulena Balaj-Halimaj

Shaqir Totaj viziton Kushninin e Hasit: Banorët mbështesin fitoren më 12 tetor

Shaqir Totaj dhe Artan Abrashi do të maten me votë edhe një herë në balotazh

UBO: Bali Muharremaj 45.7% në Suharekë

Fitoi bindshëm Malishevën, Kastrati tregon projektet e reja për qytetin

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne