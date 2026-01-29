8.7 C
Bashkimi dominon Tiranën

By admin

Bashkimi ka shënuar fitore bindëse ndaj Tiranës me rezultat 75:48 (10:16, 29:10, 23:8, 13:14), duke kontrolluar ndeshjen pas çerekut të dytë në Ligën Unike të Femrave.

Pas një fillimi më të mirë të Tiranës, Bashkimi reagoi fuqishëm në periodën e dytë, ku krijoi diferencë të madhe falë lojës agresive në mbrojtje dhe efikasitetit në sulm.

Epërsia u thellua edhe në pjesën e dytë, duke mos i lënë hapësirë kundërshtarit për rikthim./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

