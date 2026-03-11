10.7 C
Prizren
E mërkurë, 11 Mars, 2026
type here...

Sport

Bashkimi fiton ndaj Junior 06

By admin

Bashkimi ka shënuar fitore me rezultat 65:34 ndaj Junior 06 në konkurrencën e femrave.

Bashkimi arriti të krijojë epërsi që në fillim të lojës dhe e ruajti ritmin gjatë gjithë ndeshjes, raporton PrizrenPress.

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Arrestohet Gjesti, dyshohet për armëmbajtje pa leje
Next article
Policia në Prizren shton kontrollet për rripin e sigurimit

Më Shumë

Kulture

Fshati që pret

Nga Shkëlzen Çoçaj Fshati që dikur këndonte, tash gjumi e ka mbuluar. Shtëpitë e zbrazura mbajnë ende kujtime, era rrëmben gjurmët e fëmijërisë. Banorët u shpërndanë larg, në qytete të...
Siguri

Qytetarja nga Suhareka gjen 300 euro dhe i dorëzon në polici

Një akt i ndershmërisë qytetare ka tërhequr vëmendjen e Policisë së Kosovës në Suharekë. Më 6 mars 2026, qytetarja V. F. nga fshati Peqan, duke...

Arrestohet një arsimtar në Mamushë, dyshohet se keqtrajtoi një nxënës

Shënohet 66-vjetori i lindjes së poetit Xhevdet Bajraj

Universiteti ‘Ukshin Hoti’ dhe KFOR-i diskutojnë forcimin e bashkëpunimit

“Sulmi i Shqiponjave” – reflektim vizual mbi Lidhjen Shqiptare të Prizrenit

Në Epopenë e UÇK-së, Malisheva nderon dhe vlerëson sakrificën e familjes Jashari

Kryeprokurori në Prizren del në aksion bashkë më Njësinë Speciale, arrestohen disa persona për fajde

Vdes një 56-vjeçare në një aksident në Nagavc të Rahovecit

Policia në Prizren shton kontrollet për rripin e sigurimit

Bora fiton në Rahovec, vazhdon serinë pozitive në 2026

Gjenden mbetje eshtërore në Rahovec, dyshohet për person të zhdukur nga lufta

Adelina Ismaili: Shkurte Fejza meriton të ketë një përmendore

Andin Hoti: Pashë me sytë e mi tentimin për shantazh ndaj Kurtit për çështjen e presidentit

Prizreni mban mbledhje solemne për Epopenë e UÇK-së, nderohet sakrifica e familjes Jashari

Prizreni plaifikon zgjerimin e ndriçimit publik nëpër lagje e fshatra

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne