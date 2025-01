Bashkimi gati për derbin ndaj Trepçës, debutojnë Copes dhe Green Jr.

Bashkimi i Prizrenit është gati për ndeshjen e nesërme ndaj Trepçës, e cila do të luhet në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, duke filluar nga ora 19:00.

Në këtë përballje, ekipi do të paraqitet me rosterin e plotë, duke përfshirë edhe dy lojtarët e rinj, Erik Copes dhe Wendell Green Jr., të cilët pritet të bëjnë debutimin e tyre me klubin.

“Jemi gati për sfidën ndaj Trepçës nesër! Për këtë ndeshje të rëndësishme, ekipi ynë do të paraqitet me rosterin e plotë, përfshirë lojtarët që së fundi na janë bashkangjitur: Erik Copes dhe Wendell Green Jr.”, deklaron klubi./PrizrenPress.com/