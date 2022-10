Pas dy humbjeve radhazi, Bashkimi i është kthyer fitores duke e mposhtur Rahovecin me 84-79, për të regjistruar fitoren e dytë sezonale.

Vreshtarët kanë qenë më të mirë gjatë pjesës së parë të ndeshjes, ndërsa në pjesë të dytë Bashkimi është rikthyer në lojë, duke përmbysur epërsinë e mysafirëve, për të fituar në fund.

Me këtë fitore, Bashkimi tash bën bilansin 2-2, ndërsa Rahoveci mbetet me një fitore të vetme kampionale, me bilans 1-3.