7.9 C
Prizren
E diel, 8 Shkurt, 2026
type here...

FokusSport

Bashkimi mposhtet në Pejë

By admin

Skuadra e Bashkimit ka pësuar humbje në udhëtim ndaj Peja 03, në ndeshjen e zhvilluar sot në Palestrën Sportive “Karagaçi”, në kuadër të xhiros së 16-të të Superligës së Kosovës në basketboll për femra, raporton PrizrenPress.

Peja 03 u tregua më e mirë gjatë gjithë takimit dhe arriti fitore me rezultat 77:68.

Vendaset e nisën ndeshjen me intensitet të lartë, duke krijuar epërsi që në çerekun e parë, ndërsa Bashkimi u përpoq të rikthehej në lojë, por pa arritur të përmbysë rrjedhën e ndeshjes.

Pavarësisht përpjekjeve dhe momenteve të mira në lojë, Bashkimi nuk arriti të neutralizojë ritmin dhe organizimin e Pejës, duke u detyruar të kthehet pa fitore nga kjo sfidë./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Ballkani triumfon në Gjilan dhe vazhdon kryesimin
Next article
Dëmtohet fusha nga mjetet piroteknike në ndeshjen Liria–Trepça ’89

Më Shumë

Fokus

QRTK-ja rivlerëson Teqenë Halveti në Prizren

Ekipet e Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren janë në terren, të angazhuara çdo ditë në procesin e rivlerësimit të aseteve të trashëgimisë...
Sport

Demetrius Conger përforcon Yllin

KB Golden Eagle Ylli ka zyrtarizuar përforcimin e radhës, duke prezantuar basketbollistin amerikan Demetrius Conger, raporton PrizrenPress. Klubi njofton se Conger vjen me përvojë dhe...

Ymrije Beqaj – ikonë e artit muzikor shqiptar

Dëmtohet fusha nga mjetet piroteknike në ndeshjen Liria–Trepça ’89

Totaj merr pjesë në “Morning Prayer Breakfast” në Washington DC

Hodaj kritikon standardet e dyfishta brenda LDK-së

“Drejtësi, jo politikë” i 17 shkurtit merr përkrahjen e Bali Muharremajt

Hetime për vdekjen e një personi në Rahovec

Dislokimi i largpërçuesve në Prizren, punimet shtrihen drejt lagjes “Ortakoll”

Ballkani triumfon në Gjilan dhe vazhdon kryesimin

Ndahet nga jeta Kurtali Mustafa, punëtor i Zyrës së Gjendjes Civile në Dragash

Kryetari i Rahovecit priti nxënësit e përfshirë në projektin për mendimin kritik dhe angazhimin qytetar

Malisheva e nis mbarë stinorin pranveror

Nga -11 në +16: Bashkimi dominon Sigal Prishtinën dhe sheh finalen

‘Një ekip, një qytet, një qëllim’: Bashkimi i Prizrenit pret Sigal Prishtinën në gjysmëfinale

Disa zona të Prizrenit, Suharekës dhe Malishevës pritet të mbesin pa ujë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne