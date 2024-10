Bashkimi nuk di për humbje, triumfon edhe në “Karagaç”

Bashkimi ka shënuar fitoren e radhës ndaj Pejës me rezultatin 66:71 (26:11, 13:26, 18:19,9:13) në kuadër të javës së shtatë të ProCredit Superligës.



Ndeshja u hap me një fillim të mirë nga ekipi i Pejës, i cili kishte një seri prej 26:11, por Bashkimi u përgjigj në periudhën e dytë me një seri të ngjashme, duke e mbyllur pjesën e parë me rezultat të barabartë 39:39.

Në çerekun e tretë, Bashkimi kaloi për herë të parë në epërsi me 48:50 dhe e përfundoi atë me një avantazh minimal prej 1 pikë, 57:58.

Çereku i fundit ishte vendimtar ku edhe vendosi epilogun e kësaj ndeshje.

