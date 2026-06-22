Bashkimi para renovimit profesional të hapësirave

Nënkampioni i Kosovës, KB Bashkimi, ka bërë të ditur përmes një njoftimi se ka bërë projektin për renovimin e hapësirave të klubit në “Sezai Surroi”.
Portokallezinjtë kanë bërë të ditur se do të zgjerojnë dhe do të bëjnë hapësirat si klubet profesioniste evropiane, investim i cili pritet të jetë i gatshëm para fillimit të stinorit të ri basketbollistik.
Aty janë paraparë të bëhen: zhveshtore moderne, dhoma e konferencave të klubit, dhoma e fizioterapisë, dhoma e rigjenerimit, dhoma e fitnesit, zyre dhe hapësira administrative, dushe, toalete dhe depo.
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