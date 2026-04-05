Bashkimi synon fitoren e radhës në Pejë

By admin

Bashkimi synon fitoren e radhës në transfertë ndaj Pejës, në ndeshjen që mbyll javën e 27-të të ProCredit Superligës.

Ndeshja zhvillohet me fillim nga ora 20:00, raporton PrizrenPress.

Skuadra prizrenase vjen në këtë përballje me formë të mirë gjatë sezonit, duke regjistruar 18 fitore e 8 humbje, dhe kërkon të vazhdojë serinë pozitive për të mbetur në garë për pozitat e larta të tabelës.

Nga ana tjetër, Peja me 11 fitore e 15 humbje synon të reagojë para tifozëve të saj dhe të ndalë ritmin e kundërshtarit, në një ndeshje që pritet të jetë e fortë dhe me intensitet të lartë nga fillimi deri në fund./PrizrenPress.com/

