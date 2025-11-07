10.4 C
Prizren
Bashkimi triumfon ndaj Penzës

Në palestrën “Sezai Surroi” u zhvillua një ndeshje interesante në kuadër të Superliga Femrat, ku Bashkimi arriti të fitojë ndaj Penzës me rezultat 56:70 (16:18, 13:16, 7:22, 20:14), raporton PrizrenPress.

Ndeshja nisi me lojë të barabartë në periudhat e para, por në çerekun e tretë vajzat prizrenase dominuan plotësisht, duke ndërtuar epërsinë që e mbajtën deri në fund të takimit.

Te Bashkimi u dalluan Marks Desiree me 20 pikë e 13 kërcime dhe dy asistime dhe Aulona Muhadri me 10 pikë, 15 kërcime dhe dy asistime ndërsa tek Penza u dallua Shamia Strayhorn me 13 pikë, 7 kërcime e 4 asistime./PrizrenPress.com

Vdes një këmbësor pasi u godit nga vetura në Prizren, shoferi ishte një polic
Kërkohet paraburgim prej 30 ditësh për Astrit Isufin

