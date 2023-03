Bastiset një shtëpi në Prizren, narkotikë e armë brenda

Njësia policore nga Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Narkotik në Prizren ka bastisur shtëpinë e një të dyshuari ku i ka gjetur armë dhe substanca narkotike.

Policia ka gjetur në shtëpinë e të dyshuarit pes? qese najloni marihuanë prej 3 kg e 45 gram, dy peshore digjitale, pistoletë me karikator me 3 fishekë brenda, pistoletë me nj? karikator me 4 fishekë, shtat? fishekë kalibër i panjohur, 152 qese plastike t? zbrazëta p?r paketim t? substancave narkotike, 40 stega plastike, dy rolle me foli plastike, nj? rolle foli alumini dhe para në vlerë prej 2880 euro, 70 franga zvicerane dhe 30 funta angleze.