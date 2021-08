Bastisje në Prizren, arrestohen dy persona dhe konfiskohet një pistoletë lodër

Gjatë një bastisje në Prizren policia ka arrestuar dy të dyshuar e ndërkaq në banesën e njërit prej të dyshuarve është sekuestruar një pistoletë lodër, raporton PrizrenPress

Pas intervistimit të dyshuarit janë dërguar në mbajtjeje për 48 orë.

“Rr. Xhemë Gostivari, Prizren 10.08.2021 – 22:45. Me datën 11.08.2021 gjatë një pune hetimore nga njësitë policore lidhur me rastin janë identifikuar dhe arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovar. Gjatë bastisjes në banesën e njërit prej të dyshuarve është gjete dhe sekuestruar një pistoletë lodër dhe një këllëf i pistoletës të cilën armë i dyshuari ka deklaruar se e kishte pas me vete kur kishte ndodhë rasti. Me vendim të prokurorit dy të dyshuar pas intervistimit janë dërguar në mbajtje për 48 orë”, thuhet në raportin 24 orësh të Policisë se Kosovës./PrizrenPress.com/