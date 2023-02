‘BBC’ po realizon dokumentar për jetën dhe karrierën e reperit kontrovers, Kanye West

BBC ka konfirmuar se po prodhon një dokumentar të ri dhe podcast për Kanye Westin, pas polemikave të fundit rreth reperit.

Programi i ri do të drejtohet nga gazetarja dhe fituesja e BAFTA-s, Mobeen Azhar, e cila gjithashtu krijoi “The Battle For Britney” – dokumentari që detajon luftën e këngëtares për liri jashtë konservatorit të saj.

“Duke shpalosur në sfondin e fushatës zgjedhore të Ye’s 2024, dhe në një kohë kur sjellja e tij ka shkaktuar zemërim dhe një rivlerësim të vendit të tij në kulturën popullore, teksa përpiqet të kuptojë udhëtimin kompleks që e bëri reperi që të bëhet një nga artistët më të famshëm dhe më të suksesshëm krijues të brezit të tij”, përshkroi premisën e dokumentarit BBC, transmeton Independent.

“We Need to Talk about Kanye” mban titullin dokumentari dhe do të transmetohet në BBC 2 me një datë transmetimi që do të konfirmohet në javët e ardhshme.

Dokumentari gjithashtu do të shfaqet së bashku me një seri ‘podcast’ me tetë pjesë, i cili do t’i ftojë mysafirët të “sjellin një pasqyrë” në jetën e reperit.

“Çdo episod do të ftojë mysafirë të rinj, të cilët mund të sjellin një pasqyrë në jetën e Kanye dhe të gërmojnë më thellë në vendin e tij në kulturë.” thuhet në njoftimin për shtyp.

Në muajt e fundit, West ka qenë në qendër të vëmendjes në lidhje me një numër komentesh të diskutueshme dhe antisemitike.

Pas pezullimit të llogarisë së tij në Instagram për ndarjen e teorive antisemitike të konspiracionit, West postoi në Twitter, që iu pezullua gjithashtu.

Krahas postimeve të urrejtura në Twitter, reperi pretendoi se “i pëlqente Hitleri” ndërsa shfaqej në emisionin Infowars të komentatorit të krahut të djathtë Alex Jones në dhjetor.

Ai kishte ngjallur më parë reagime kur debutoi me këmisha të markës së tij “White Lives Matter” gjatë Javës së Modës në Paris në tetor. Më vonë ai u largua nga markat duke përfshirë Adidas dhe Balenciaga.