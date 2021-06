BE-ja me rregulla të reja për shumën e parave të gatshme

Rregullat e reja për kontrollimin e parave dhe sendeve me vlerë që hyjnë dhe dalin nga Bashkimi Evropian do të hyjnë në fuqi nesër, me të gjithë udhëtarët që hyjnë ose dalin nga territori i BE-së duhet të plotësojnë një deklaratë parash kur mbajnë 10 mijë euro ose më shumë në monedha ose ekuivalente në monedha të tjera, si dhe në mjete të tjera pagese të tilla si çeqe udhëtarësh ose kambial.

Komisioni Evropian deklaron se rregulli i ri është pjesë e përpjekjeve të BE në luftën kundër pastrimit të parave dhe burimeve të financimit të terrorizmit.

Nga nesër, ndryshime të shumta do të zbatohen në BE, të cilat do të forcojnë më tej rregullat dhe do ta bëjnë edhe më të vështirë lëvizjen e sasive të mëdha të parave të “pazbuluara”.

Së pari, përkufizimi i “parave të gatshme” sipas rregullave të reja do të zgjerohet për të përfshirë monedha ari dhe sende të tjera të arta.

Së dyti, autoritetet doganore do të jenë në gjendje të veprojnë në shuma më pak se 10 mijë euro, kur ka indikacione se paraja e gatshme ka të bëjë me veprimtari kriminale.

Më në fund, autoritetet doganore tani mund të kërkojnë që të bëhet një deklaratë kur vërejnë se para prej 10 mijë euro ose më shumë po dërgohen të pashoqëruara me postë, mallra ose ndërlidhës.

Rregullat e reja do të sigurojnë që autoritetet kompetente dhe njësia kombëtare e inteligjencës financiare në secilin shtet anëtar kanë informacionin e nevojshëm për të monitoruar dhe zgjidhur lëvizjen e parave që mund të përdoren për të financuar veprimtari të paligjshme. /KP/Telegrafi/