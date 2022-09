Beatrix Ramosaj shfaqet atraktive dhe e veshur me shumë stil në paraqitjen e fundit

Këngëtarja shqiptare, Beatrix Ramosaj ka qenë ndër emrat më të komentuar në media rozë muajve të fundit.

Pjesëmarrja e saj në Big Brother VIP e ktheu në qendër të vëmendjes dhe ajo gjatë kësaj kohe ka mbetur aktive me projekte muzikore dhe me praninë e saj në rrjete sociale.

Veçanërisht në llogarinë e saj të Instagramit, Beatrix sjell për fansat imazhe të ndryshme në të cilat çdo herë paraqitet atraktive dhe e veshur me shumë shije.

Edhe së fundmi, Beatrix u shfaq atraktive dhe e kuruar deri në detaje, teksa pozoi në disa fotografi ku shihej e veshur me një bluzë të bardhë që koordinohej me çizmet dhe pallton me të njëjtën ngjyrë.

Për të thyer nuancat e veshjes, Beatrix veshi në mini-fund lëkure me ngjyrë të portokalltë ndërsa nuk la anash një makijazh të theksuar në fytyrë.

“Krejt toksinat Ramosaj ty t’i shënron”, ka shkruar Beatrix në mbishkrimin e fotografive ndërsa dukej tërë shkëlqim.