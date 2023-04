Bebe Rexha zbulon këngët e albumit të ri

Artistja shqiptare me renome botërore, Bebe Rexha, ka paralajmëruar se më datë 28 prill do të publikojë albumin e saj më të ri, njëherësh të tretin në karrierë, “Bebe”.

Së fundmi, ajo i ka njoftuar fansat e saj në rrjetet sociale me listën e këngëve që do të jenë të përfshira në këtë album.

Pa dyshim që pjesë e albumit është edhe mega hitit “I’m Good (Blue)” në bashkëpunim me David Guettan, por nuk do të mungojnë edhe dy bashkëpunime të tjera shumë të rëndësishme.

Bëhet djalë për këngën e tretë “Satellite” të cilën ajo do ta sjellë në bashkëpunim me reperin e famshëm Snoop Dogg dhe këngën e fundit të albumit, “Seasons”, për të cilën ka bashkëpunuar me legjendën e muzikës ‘country’, Dolly Parton.

Albumi “Bebe” do të nism e këngën e saj “Heart Wants What It Wants”, të cilën ajo e publikoi së bashku me klip në muajin shkurt, teksa pak ditë më parë ka publikuar edhe këngën tjetër të albumit, “Call On Me”.