Bedri Hamza e nis sot fushatën me tubim në Prizren

Tubimi do të mbahet në palestrën e sportit “Sezai Surroi”, nga ora 17:45.
Më pas do të mbajë tubim në Dragash.
Atje tubimi do të mbahet një orë më pas në Shtëpinë e Kulturës “Alajdin Xhezairi” në Bresanë.
Sot nis zyrtarisht nis fushata 12 ditore për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit.
Fushata do të zgjasë deri më 28 dhjetor.
