Befasia e këndshme, pjesëtari ukrainas i rojeve kufitare viziton familjen – nuk mungojnë lotët e gëzimit

Që nga fillimi i luftës në Ukrainë, shumica e burrave dhe grave që iu përgjigjën ftesës për ta mbrojtur vendin, nuk kanë patur rastin të takojnë më të dashurit e tyre apo të kenë ndonjë informacion nëse janë gjallë dhe në ndonjë rajon më të sigurt.

Disa thonë se telefoni u mbetet mjeti i vetëm për të mbajtur kontakte, e të tjerët pretendojnë se vazhdimisht brengosen nëse do të dëgjohen sërish – për faktin se ushtria ruse vazhdimisht godet ndërtesat kolektive, transmeton Telegrafi.

Megjithatë një pjesëtarë që është pjesë e rojeve kufitare, kishte arritur të gjej disa minuta që t’i bëjë një befasi të këndshme familjes së tij.

Ky moment emocionues është realizuar me kamerë amatore, ku nuk mungonin lotët e gëzimit kur ky pjesëtar i rojeve kufitare u shfaq para derës së apartamentit. /Telegrafi/

#Ukrainian border guard with the call sign “Ken” was able to met with his family. pic.twitter.com/e8IxQnAHwa

— NEXTA (@nexta_tv) January 27, 2023