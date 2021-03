Befason Loco, zbulon komunikimin që ka me Tean pas ndarjes nga Bearti

Ish-konkurrenti i Përputhen Loco ka zbuluar detaje nga marrëdhënia që ka me Tean, pasi kjo e fundit u nda nga Bearti.

“E dija në fillim që shkruheshin me Beartin por nuk e dija që këta dy takoheshin! Nëse do ta dija, do ta tregoja dhe do e lëja këtë punë”, ka thënë fillimisht Loco.

Duke folur për takimet që ka pasur me Tean, Loco ka thënë që “lëndimin e ka pasur prej momentit që Tea u deklarua për Andin”.

I pyetur për ndonjë mundësi që ata tani të lidhen pasi që Bearti është ndarë nga Tea, Loco ka thënë se “ruan komunikimin me Tean”.

“Nuk mendoj që do të vazhdojë diçka jashtë për një gjë që ka nisur aty brenda dhe përfundon aty brenda. Me Tean e kam mbyll aty, dmth ka nisur është mbyll sepse e ka vënë dikë tjetër para meje, rasti konkret ishte Andi dhe unë tani nuk kam, si me thënë, shyqyr mu hap rruga tash mua, i treti unë”, ka thënë ai.