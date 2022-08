Begaj të hënën në Kosovë, destinacioni i parë jashtë Shqipërisë si president

Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj do qëndrojë për vizitë zyrtare në Kosovë, me rastin e fillimit të mandatit të tij.

Begaj vjen të hënën në Kosovë me ftesë të presidentes, Vjosa Osmani Sadriu, e cila në orën 10:00, do ta presë presidentin Begaj me ceremonitë më të larta shtetërore, në sheshin “Ibrahim Rugova”, në Prishtinë.

Sipas njoftimit, mediat duhet të jenë në ndërtesën e Kuvendit të Kosovës më së voni në orën 09:15.

“Pas ceremonisë së pritjes, presidentja Osmani Sadriu zhvillon takim me presidentin e Begaj, si dhe në fund të takimit do të kenë deklaratë të përbashkët për media”, thuhet në njoftim.