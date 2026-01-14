6.4 C
Behar Brenoli riemërohet drejtor i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në Dragash

By admin

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka bërë të ditur se ka riemëruar Behar Brenolin në pozitën e drejtorit të Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale.

“Ky riemërim dëshmon besimin në punën dhe përkushtimin e z. Brenoli në avancimin e shërbimeve për qytetarët e Dragashit,” ka deklaruar Xheladini, duke i uruar atij suksese në vazhdimin e mandatit dhe realizimin e projekteve në fushën e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale.

Behar Brenoli do të vazhdojë të udhëheqë këtë drejtori edhe në mandatin e radhës, me synimin e forcimit të shërbimeve për komunitetin lokal./PrizrenPress.com

Arrestohet një i dyshuar për tentim vrasje në Prizren
Totaj emëron dy drejtorë të LDK-së në Prizren

