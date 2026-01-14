Behar Brenoli riemërohet drejtor i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në Dragash

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka bërë të ditur se ka riemëruar Behar Brenolin në pozitën e drejtorit të Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale.
“Ky riemërim dëshmon besimin në punën dhe përkushtimin e z. Brenoli në avancimin e shërbimeve për qytetarët e Dragashit,” ka deklaruar Xheladini, duke i uruar atij suksese në vazhdimin e mandatit dhe realizimin e projekteve në fushën e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale.
Behar Brenoli do të vazhdojë të udhëheqë këtë drejtori edhe në mandatin e radhës, me synimin e forcimit të shërbimeve për komunitetin lokal./PrizrenPress.com
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren