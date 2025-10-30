13.1 C
Prizren
E enjte, 30 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Bekim Nerjovaj jep dorëheqje nga AAK-ja në Prizren: Koalicioni me Vetëvendosjen u arrit pa asnjë konsultim

By admin

Kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) për Kuvendin Komunal të Prizrenit, Bekim Nerjovaj, ka njoftuar dorëheqjen nga subjekti politik që përfaqësonte.

Vendimi i tij vjen pas pakënaqësive me mënyrën se si është arritur koalicioni me Lëvizjen Vetëvendosje.

Kliko videon:https://www.facebook.com/reel/791617827043524

Nerjovaj tha se dorëheqja nuk është vetëm personale, por përfshin edhe të gjitha nëndegët e Hasit, me përjashtim të Zymit.

“Si kandidati i dytë më i votuar i AAK-së në degën e Prizrenit, së bashku me të gjitha nëndegët e Hasit (me përjashtim të Zymit), japim dorëheqje nga kjo parti”, tha Nerjovaj.

Sipas tij, vendimi është marrë si reagim ndaj arritjes së koalicionit pa konsultim me kandidatët dhe strukturat partiake në terren.

“Arsyeja e kësaj dorëheqjeje është arritja e koalicionit pa asnjë konsultim me ne si kandidatë dhe me strukturat partiake në terren”.

Nerjovaj ka shprehur mirënjohje për qytetarët që e kanë mbështetur gjatë fushatës dhe procesit zgjedhor.

“Shfrytëzoj rastin t’i falënderoj nga zemra të gjithë qytetarët që më kanë mbështetur dhe t’u shpreh mirënjohjen time të përjetshme për besimin dhe përkrahjen e tyre”./PrizrenPress.com/

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Mund të jetë një imazh i një ose më shumë persona dhe teksti që thotë "BiCred?t APLIKO APLIKOONLINE: ONLINE: WWW.BICREDIT-KS.COM COM lIll C PAGESAT E KESTEVE MUND ?? PAGUANI N? ???E Te GJITHA ZYRET POSTARE! posta"

Previous article
LDK-ja në Prizren ende pa vendim për balotazh, Selmanaj: Brenda tri ditësh do ta publikojmë mbështetjen tonë
Next article
Gjimnazi “Gjon Buzuku” në Prizren përfiton donacion nga KFOR-i turk

Më Shumë

Lajme

Suada Hallaqi jep dorëheqje nga AAK-ja pas koalicionit me VV-në në Prizren

Suada Hallaqi ka dhënë dorëheqje nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) në Prizren, pas koalicionit që kjo e fundit bëri në Lëvizjen Vetëvendosje. Hallaqi,...
Sport

Ky’Leo Worriels transferohet te Junior 06

Klubi i basketbollit për femra Junior 06 ka zyrtarizuar afrimin e lojtarit të ri Ky’Leo Worriels. Lajmin e ka bërë të ditur vetë klubi...

Nesër seanca për Qeverinë

Prokurori Beqë Shala pezullohet nga detyra pas hetimeve për marrje ryshfeti

Gjimnazi “Gjon Buzuku” në Prizren përfiton donacion nga KFOR-i turk

Vdes një shtetas i huaj në spitalin e Prizrenit, rasti po hetohet

Ndahet nga jeta Arben Fondaj, ish-lojtar dhe ish-anëtar i bordit të Yllit dhe FBK-së

Barazim dramatik në Suharekë, Ballkani dhe Gjilani ndajnë pikët. Malisheva kthehet te fitorja

LDK-ja në Prizren ende pa vendim për balotazh, Selmanaj: Brenda tri ditësh do ta publikojmë mbështetjen tonë

“Ec ma Ndryshe” del me hulumtim: Pse i hedhim mbeturinat në lum?

Mbahen “Takimet e Gjeçovit” në Zym të Hasit – zbulohet shtatorja e Pjetër Bogdanit

Totaj në bisedime me Zafir Berishën për koalicion në Prizren

Vetaksident në autostradën “Ibrahim Rugova”, lëndohet një person

I dënuari me 50 ditë burgim kapet në Vërmicë

Zymi ndërmjet kujtesës dhe përjetësisë: Nga Gjeçovi te Bogdani

Trajneri i Malishevës jep dorëheqje

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne