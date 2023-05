Beniada i futet muzikës, ja me kë e ka bashkëpunimin e parë

Beniada Nishanin do ta shohim së shpejti edhe si këngëtare!

Kjo u bë e ditur nga këngëtarja Arinda Gjoni, teksa ishte e ftuar në “Se luan topi”.

Ajo zbuloi se ka miqësi prej 10 vitesh me Beniadën, e se kanë menduar të vijnë së bashku me një bashkëpunim.

Sipas Arindës, Beniada ka vesh për muzikë, e në projektin e tyre do të përshtatet shumë mirë.

“E kemi menduar para 2-3 vitesh. Ka vesh muzike, do ta marr në një bashkëpunim, do jetë këngë e lezetshme. Beniada do përshtatet shumë mirë”-tha Arinda.

Modele, moderatore, influencer…tani e ka rradhën muzika në jetën e Beniadës.